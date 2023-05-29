Des Mekanik’ten altyapıda uzun süreli çözümler
Des Mekanik kaliteli ürünleri, geniş ürün yelpazesi ve hızlı tedarik imkanıyla altyapı, sulama ve endüstriyel malzeme sektöründe müşterilerine uzun yıllar hizmet edecek çözümler sunuyor.
Semih AYDIN
Aile şirketi olarak Murat Irgıt ve Sedat Irgıt kardeşler tarafından 2018 yılında kurulan Des Mekanik geniş ürün yelpazesi, müşteri taleplerine hızlı cevap veren stok yönetimi ve Avrupa standartlarında ürünleriyle kısa sürede sektörünün önde gelen firmaları arasına girdi.
Sektörde deneyimleri 2010’lu yıllara dayanan Irgıt kardeşlerin kurduğu Des Mekanik 2021 yılından bu yana polietilen ek parçaları üreten İsviçreli Georg Fischer markasının distribütörlüğünü yürütürken, geçtiğimiz yıldan itibaren de Pimtaş Plastik’in PVC iletim hatlarında kullanılan vana ve boru gruplarını da bünyesine kattı.
Geniş kullanım alanı
Satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin doğal gaz ile su dağıtım ve bağlantı hatlarında yoğun olarak kullanıldığını dile getiren Des Mekanik Kurucu Ortağı Murat Irgıt ürünlerinin kullanım alanlarının, inşaat taahhüt firmaları, mekanik tesisat ve mühendislik firmaları, organize sanayi bölgeleri, arıtma tesisleri, termik santraller, maden sahaları, tekstil boyahaneleri, katoferez tesisleri gibi yerler olduğunu belirtti. Irgıt, Türkiye’deki çok sayıdaki OSB ile TEKNOSAB, TÜPRAŞ ve PETKİM gibi önemli firma ve kurumlara tedarik sağladıklarını sözlerine ekledi.
Des Mekanik olarak Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 1.200 metrekare kapalı alanda 148 bin kalem ürünle faaliyetlerine devam ettiklerinin bilgisini veren Irgıt, firmanın yükseliş döneminin pandemiyle birlikte başladığını kaydetti. Başarılı stok yönetimleri sayesinde pandemi döneminde müşterilerine hızlı ürün tedariki sağladıklarını kaydeden Murat Irgıt, “Sattığımız ürünlerin en büyük sıkıntısı, teknik ve stoklanması zor ürünler olması. Biz bu stoklamayı ürün bazlı, tarihsel ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizi sektörde ayrıştırıyor” dedi.
Önümüzdeki süreçte Eskişehir Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekarelik bir depoyu devreye almaya planladıklarını bildiren Irgıt, uygun şartlar oluştuğunda bazı ürünler için üretime de başlayabileceklerinin sinyallerini verdi.