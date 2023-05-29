Des Mekanik’ten altyapıda uzun süreli çözümler

Semih AYDIN

Aile şirketi olarak Murat Irgıt ve Sedat Irgıt kardeşler tarafından 2018 yılında kurulan Des Mekanik geniş ürün yelpazesi, müşteri taleplerine hızlı cevap veren stok yö­netimi ve Avrupa standartlarında ürünle­riyle kısa sürede sektörünün önde gelen firmaları arasına girdi.

Sektörde deneyimleri 2010’lu yıllara daya­nan Irgıt kardeşlerin kurduğu Des Mekanik 2021 yılından bu yana polietilen ek parçaları üreten İsviçreli Georg Fischer markasının dis­tribütörlüğünü yürütürken, geçtiğimiz yıl­dan itibaren de Pimtaş Plastik’in PVC iletim hatlarında kullanılan vana ve boru grupla­rını da bünyesine kattı.

Geniş kullanım alanı

Satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin doğal gaz ile su dağıtım ve bağlantı hatlarında yoğun olarak kullanıldığını dile getiren Des Mekanik Kurucu Ortağı Murat Irgıt ürünleri­nin kullanım alanlarının, inşaat taahhüt fir­maları, mekanik tesisat ve mühendislik firmaları, organize sanayi bölgeleri, arıtma tesisleri, termik santraller, maden sahaları, tekstil boyahaneleri, katoferez tesisleri gibi yerler olduğunu belirtti. Irgıt, Türkiye’deki çok sayıdaki OSB ile TEKNOSAB, TÜPRAŞ ve PETKİM gibi önemli firma ve kurumlara te­darik sağladıklarını sözlerine ekledi.

Des Mekanik olarak Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 1.200 metrekare kapalı alanda 148 bin kalem ürünle faaliyetlerine devam ettiklerinin bilgisini veren Irgıt, firma­nın yükseliş döneminin pandemiyle birlikte başladığını kaydetti. Başarılı stok yönetim­leri sayesinde pandemi döneminde müşteri­lerine hızlı ürün tedariki sağladıklarını kaydeden Murat Irgıt, “Sattığımız ürünlerin en büyük sıkıntısı, teknik ve stoklanması zor ürünler olması. Biz bu stoklamayı ürün bazlı, tarihsel ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizi sektörde ay­rıştırıyor” dedi.

Önümüzdeki süreçte Eskişe­hir Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekarelik bir depoyu devreye almaya planladıklarını bil­diren Irgıt, uygun şartlar oluştuğunda bazı ürünler için üretime de başlayabilecekleri­nin sinyallerini verdi.