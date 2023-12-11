Demart Plaza değer katıyor

Yedek parça ve şase imalatında “sürekli yenilik” ilkesiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan Demircioğlu Group, 2023 yılı başından itibaren inşaat sektöründe ticari faaliyet alanları inşa ederek Bursa ve ülke ekonomisine farklı bir alanda daha katkı sunmaya devam ediyor. Demart Plaza’nın Karacabey’e değer kazandırmakla beraber, Bursa ya hizmet vermek isteyen ve yeterli alan bulamayan firmalar içinde yatırım fırsatları sunduğunun altını çizen Demircioğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aşlav, “Demart Plaza; Karacabey küçük sanayi sitesinde 10.000 m2 arsa üzerinde 20 bağımsız ticari, mağaza kompleksi ve 16 bağımsız üretim alanından oluşan 11.000 m2 kapalı alana sahip günümüzün teknolojik alt yapı ve üst yapı imkanlarının kullanıldığı ve daha önce benzerleri planlanmayan bir iş merkezi projesidir. 2024 haziran ayından itibaren yeni sahiplerinin kullanımına sunulacaktır” dedi.

TEKNOSAB, hızlı tren ve İstanbul – İzmir otoyoluna yakınlığı ve Bursa’ya kolay ulaşım imkanlarına sahip proje hakkında bilgi veren Aşlav şunları söyledi: “Demart Plaza’nın mağaza konseptlerinde 50 m2’den 350 m2’ye kadar farklı çözümler, üretim alanlarında ise 400 m2’den 600 m2’ye kadar farklı çözümler sunmaktayız. Plazada bankalar için ayrılan özel alanlar, bankamatik alanları, elektrikli araç istasyonları, yiyecek içecek sektörüne hizmet veren gıda firmaları için alanlar, özel otopark alanları bulunmaktadır. Projemizin inşaatı son deprem yönetmeliğine uygun, zeminde jet grout tekniği ve radye temel sistemi üzerine kurulmuştur.”