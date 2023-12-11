Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan örnek destek

﻿Deprem felaketinin ardından afet bölgesine destek için ilk andan itibaren çalışmalarını sürdüren Coşkunöz Eğitim Vakfı, bölgedeki koşulları MEB ile değerlendirerek Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4 binadan oluşan eğitim kompleksini 2023 -2024 eğitim öğretim yılında eğitime açtı. 18 bin 830 metrekarelik bir alan içerisinde 5 bin 674 metrekare kapalı alana sahip olan komplekste toplam 40 dersliğe sahip 4 ayrı bina yer alıyor. 954 öğrenci ka-pasiteli komplekste her biri 12 derslikli ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi binalarının yanı sıra 4 derslikli bir de anaokulu bulunuyor. İlkokul ve ortaokul binasında süren ikili eğitimle birlikte, komplekste eğitim gören toplam öğrenci sayısı 2000’i buldu. Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Deprem felaketinin ardından afet bölgesine ve depremzede vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği uzun vadeye yayarken bölgedeki çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmak bizim için olmazsa olmazdı. Ülke kalkınmasının ve insanlarımızın refahının artırılmasında eğitimin kilit yapıtaşı olduğuna inanıyor, eğitim alanında tam 35 yıldır burs fonları, meslek edindirme eğitimleri, istihdam programları ve hibe destekleri gibi sayısız projeyle gençlerin geleceklerini şekillendiriyoruz.” dedi.