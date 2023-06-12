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Çilek Mobilya’dan Kazakistan’a yeni mağaza
Bursa’nın dünyaya açılan markası Çilek Mobilya, hizmet ağını genişletiyor. 5 kıtada 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Bursa’yı ve İnegöl’ü dünyada en iyi şekilde temsil eden Çilek Mobilya Kazakistan’da yeni mağazasını açtı.
Şirketler 12.06.2023, 18:09
Semih AYDIN
Bu yıl içinde Afrika’nın bazı ülkelerinde ve Uzakdoğu’da yönetim ofisi, depo ve bayrak mağazalar oluşturmayı hedefleyen Çilek Mobilya, bu doğrultuda yatırımlarını sürdürüyor. Firma, Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı’da yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.
Almatı’nın en büyük mobilya alışveriş merkezi olan Armada AVM’deki yeni mağazasını açan Çilek Mobilya’nın yenilenmiş konsepti müşterilerden büyük beğeni topladı.
Firmadan yapılan açıklamada, “Kazakistan’da bizi büyük bir ilgiyle karşılayan herkese ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
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