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Çilek Mobilya’dan Kazakistan’a yeni mağaza

Bursa’nın dünyaya açılan markası Çilek Mobilya, hizmet ağını genişletiyor. 5 kıtada 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Bursa’yı ve İnegöl’ü dünyada en iyi şekilde temsil eden Çilek Mobilya Kazakistan’da yeni mağazasını açtı.

Şirketler 12.06.2023, 18:09
Çilek Mobilya’dan Kazakistan’a yeni mağaza

Semih AYDIN

Bu yıl içinde Afrika’nın bazı ülke­lerinde ve Uzakdoğu’da yönetim ofisi, depo ve bayrak mağazalar oluş­turmayı hedefleyen Çilek Mobilya, bu doğrultuda yatırımlarını sürdürüyor. Firma, Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı’da yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Almatı’nın en büyük mobilya alışve­riş merkezi olan Armada AVM’deki yeni mağazasını açan Çilek Mobil­ya’nın yenilenmiş konsepti müşteri­lerden büyük beğeni topladı.

Firmadan yapılan açıklamada, “Ka­zakistan’da bizi büyük bir ilgiyle karşı­layan herkese ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

#Çilek Mobilya
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