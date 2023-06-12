Çilek Mobilya’dan Kazakistan’a yeni mağaza

Semih AYDIN

Bu yıl içinde Afrika’nın bazı ülke­lerinde ve Uzakdoğu’da yönetim ofisi, depo ve bayrak mağazalar oluş­turmayı hedefleyen Çilek Mobilya, bu doğrultuda yatırımlarını sürdürüyor. Firma, Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı’da yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Almatı’nın en büyük mobilya alışve­riş merkezi olan Armada AVM’deki yeni mağazasını açan Çilek Mobil­ya’nın yenilenmiş konsepti müşteri­lerden büyük beğeni topladı.

Firmadan yapılan açıklamada, “Ka­zakistan’da bizi büyük bir ilgiyle karşı­layan herkese ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.