Carwizz Oto Ekspertiz hizmete girdi

Çelik Motor’un yeni ekspertiz markası Carwizz Oto Ekspertiz Türkiye genelindeki 7’nci bayisini Bursa Nilüfer’de açtı. Garenta & ikinciyeni.com Ge­nel Müdürü Şafak Savcı ve Otomark Otomotiv Yöne­tim Kurulu Üyesi Özben Ağır’ın ev sahipliğinde ger­çekleşen açılış törenine Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursalı iş insanları, firma ça­lışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Garenta & ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Güvenilir ve alanında uzman ekibimizle, bağımsız, profesyonel ekspertiz hizmetimizi araç al­mak ya da satmak isteyen tüm tüketiciler ve kurumsal müşterilerle buluşturma hedefimizde bir adım daha atıyor ve Carwizz Oto Ekspertiz’i Otomark’ın yatırımıyla Bursa’da açıyoruz” dedi.