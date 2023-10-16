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Carwizz Oto Ekspertiz hizmete girdi
Anadolu Grubu’nun otomotiv sektöründeki yeni markası Carwizz Oto Ekspertiz, Bursa’da yeni bayisinin açılışını gerçekleştirdi.
Şirketler 16.10.2023, 19:07
Çelik Motor’un yeni ekspertiz markası Carwizz Oto Ekspertiz Türkiye genelindeki 7’nci bayisini Bursa Nilüfer’de açtı. Garenta & ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı ve Otomark Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Özben Ağır’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursalı iş insanları, firma çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Garenta & ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Güvenilir ve alanında uzman ekibimizle, bağımsız, profesyonel ekspertiz hizmetimizi araç almak ya da satmak isteyen tüm tüketiciler ve kurumsal müşterilerle buluşturma hedefimizde bir adım daha atıyor ve Carwizz Oto Ekspertiz’i Otomark’ın yatırımıyla Bursa’da açıyoruz” dedi.
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