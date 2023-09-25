Carpart Arena ile e-ihracat güçleniyor

Otomotiv aftermarket sektöründe Türkiye’nin önde gelen markaların­dan olan Meha Automo­tive, dünya pazarında lider firmalardan olma hedefiyle çalışmalarına ve yatı­rımlarına devam ediyor. E-ticaretlerini geliştirmek adına Meha Automotive bünyesinde Carpart Arena platformunu hayata geçirdiklerini belirten Akın, bu platformda tüm binek grubu araçların yedek parça ithalat, ihracat ve toptan olarak satışlarını gerçekleştirdiklerini dilegetirdi.

Akın,” Müşterilerimize her zaman en uygun fiyat­larla, en yüksek kaliteyle ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefle kurduğumuz Car­part Arena markamıza olan ilgi her ge­çen gün artıyor. Bu alanda Türkiye’nin pazarının en güçlü tedarikçileri arasın­dayız” diye konuştu.