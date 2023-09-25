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Carpart Arena ile e-ihracat güçleniyor
Geniş ürün gamıyla otomotiv sektörünün dev firmalarının tercihi olan Meha Automotive, Carpart Arena markası ile e-ticarette de hedef yükseltti.
Şirketler 25.09.2023, 19:54 26.09.2023, 14:19
Otomotiv aftermarket sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından olan Meha Automotive, dünya pazarında lider firmalardan olma hedefiyle çalışmalarına ve yatırımlarına devam ediyor. E-ticaretlerini geliştirmek adına Meha Automotive bünyesinde Carpart Arena platformunu hayata geçirdiklerini belirten Akın, bu platformda tüm binek grubu araçların yedek parça ithalat, ihracat ve toptan olarak satışlarını gerçekleştirdiklerini dilegetirdi.
Akın,” Müşterilerimize her zaman en uygun fiyatlarla, en yüksek kaliteyle ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefle kurduğumuz Carpart Arena markamıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu alanda Türkiye’nin pazarının en güçlü tedarikçileri arasındayız” diye konuştu.
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