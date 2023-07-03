Canray Ulaşım, inovatif ürünlerini tanıttı

Yeni iş bağlantılarının kurulması, yeni teknolojiler ve sektörel gelişmeler hakkında güncel bilgilerin paylaşıldığı fuarda Canray Ulaşım, raylı sistemler sektörüne yönelik daha fazla teknoloji, verimlilik ve kalite için gerçekleştirdiği üretim çözümlerini görücüye çıkardı. Özellikle sürtünme karıştırma kaynağı teknolojisi ile geliştirilen yeni araç gövdesi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi çekti.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Ramazan Uçar, “Kalite, performans ve müşteri odaklı ürünlerimizi ve Yeşilova Holding çatısı altında sunduğumuz hizmetleri, katılımcılar ve sektör profesyonelleri ile paylaştık. Faaliyetlerine ihracat ağırlıklı devam eden bir şirket olarak, yurt dışı operasyonel süreçlerimizi her yıl artırıyoruz. Fakat bu dönemde yurt içinde de milli projelerde seri üretim sorumluluğu alarak gururlu ve mutlu olduğumuz bir yıl yaşıyoruz. Stratejik partneri olmayı sürdürdüğümüz raylı sistemler sektörüne yenilikçi uygulamalarla değer katmaya devam edeceğiz” dedi.