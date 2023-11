Can Alüminyum iş ortaklarıyla buluştu

Türkiye’nin farklı şehirlerinden Can Alüminyum iş ortakları ve paydaşlarını bir araya getiren Paydaş Gelişim Toplantısı gerçekleşti. Şirketin vizyon, misyon ve hedeflerinin iş ortaklarıyla paylaşıldığı, aynı zamanda sektörel değerlendirmeler ve gelecek öngörüleri ile ilgili bilgi paylaşımlarının yapıldığı toplantının ardından, Yeşilova Holding’e yönelik bir teknik gezi gerçekleştirildi.

Can Alüminyum Genel Müdürü İbrahim Aydın, “1975 yılında ticari hayatına başlayan Yeşilova Grubu, yarım asırlık köklü geçmişi ile ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, Grubumuzun temellerinin de atıldığı şirketimiz Can Alüminyum’un yıllar içindeki gelişiminde ve büyümesinde tüm paydaşlarımızın büyük bir emeği var. Bu süreçte ise paydaşlarımızın talep ve isteklerini odağa alarak, operasyonlarımızı ve iş stratejilerimizi, ekiplerimizle birlikte yeniden belirliyoruz. Paydaşlarımızla kurduğumuz güvene dayalı köklü bağlar ise şirketimizin rekabetçi gücünün temeli olmaya her zaman devam edecektir” dedi.