Bursapor’a Sütaş desteği
Türkiye 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve ekonomik olarak zor günler geçiren Bursaspor’a Sütaş’tan sponsorluk desteği geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumunun ismi, 2023-2024 sezonu için “Sütaş Timsah Park” olarak değiştirildi.
Sponsorluk anlaşması, Bursaspor’un futbolcu fabrikası olan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törende Bursaspor Başkanı Furkan Banaz ile Sütaş Bölge Müdürü Murat Altun anlaşmaya imza attı.
İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Banaz, “Bursa’mızın köklü şirketlerinden Sütaş ailesine, bu süreçte bizlere öncülük eden Bakanımıza, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza Bursaspor camiası adına teşekkür ederim” dedi.
Sütaş Güney Marmara Bölge Müdürü Altun da “Bursaspor’u önümüzdeki dönemde daha iyi yerlerde görmek, önümüzdeki yılın daha başarılı şekilde sonuçlanmasını beklemek ümidiyle Bursaspor’a desteğimizi vermekteyiz” İfadelerini kullandı.
İmza töreninin ardından Bursaspor Teknik Sorumlusu Özer Hurmacı ve futbolcularla antrenman öncesi bir araya gelen Bakan Varank, futbolcuların ve teknik heyetin şehrin beklentilerini karşılayacağına inandığını kaydetti.