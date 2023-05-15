Bursapor’a Sütaş desteği

Sponsorluk anlaşması, Bursaspor’un futbolcu fabrikası olan Özlüce İbrahim Ya­zıcı Tesislerinde yapıldı. Sanayi ve Tekno­loji Bakanı Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törende Bursaspor Başkanı Furkan Banaz ile Sütaş Bölge Müdürü Murat Altun an­laşmaya imza attı.

İmza töreninde konuşan Bursaspor Baş­kanı Banaz, “Bursa’mızın köklü şirketle­rinden Sütaş ailesine, bu süreçte bizlere öncülük eden Bakanımıza, Bursa Büyük­şehir Belediye Başkanımıza Bursaspor ca­miası adına teşekkür ederim” dedi.

Sütaş Güney Marmara Bölge Müdürü Altun da “Bursaspor’u önümüzdeki dö­nemde daha iyi yerlerde görmek, önü­müzdeki yılın daha başarılı şekilde sonuçlanmasını beklemek ümidiyle Bur­saspor’a desteğimizi vermekteyiz” İfadele­rini kullandı.

İmza töreninin ardından Bursaspor Tek­nik Sorumlusu Özer Hurmacı ve futbolcu­larla antrenman öncesi bir araya gelen Bakan Varank, futbolcuların ve teknik he­yetin şehrin beklentilerini karşılayaca­ğına inandığını kaydetti.