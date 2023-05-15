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Bursapor’a Sütaş desteği

Türkiye 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve ekonomik olarak zor günler geçiren Bursaspor’a Sütaş’tan sponsorluk desteği geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumunun ismi, 2023-2024 sezonu için “Sütaş Timsah Park” olarak değiştirildi.

Şirketler 15.05.2023, 21:04
Bursapor’a Sütaş desteği

Sponsorluk anlaşması, Bursaspor’un futbolcu fabrikası olan Özlüce İbrahim Ya­zıcı Tesislerinde yapıldı. Sanayi ve Tekno­loji Bakanı Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törende Bursaspor Başkanı Furkan Banaz ile Sütaş Bölge Müdürü Murat Altun an­laşmaya imza attı.

İmza töreninde konuşan Bursaspor Baş­kanı Banaz, “Bursa’mızın köklü şirketle­rinden Sütaş ailesine, bu süreçte bizlere öncülük eden Bakanımıza, Bursa Büyük­şehir Belediye Başkanımıza Bursaspor ca­miası adına teşekkür ederim” dedi.

Sütaş Güney Marmara Bölge Müdürü Altun da “Bursaspor’u önümüzdeki dö­nemde daha iyi yerlerde görmek, önü­müzdeki yılın daha başarılı şekilde sonuçlanmasını beklemek ümidiyle Bur­saspor’a desteğimizi vermekteyiz” İfadele­rini kullandı.

İmza töreninin ardından Bursaspor Tek­nik Sorumlusu Özer Hurmacı ve futbolcu­larla antrenman öncesi bir araya gelen Bakan Varank, futbolcuların ve teknik he­yetin şehrin beklentilerini karşılayaca­ğına inandığını kaydetti.

#Bursapor #Sütaş
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