Bursa’nın lider vinç üreticisi: Gera Crane

Temelleri 1975 yılında kurulan Ertuğrul Körüstan Makine’ye dayanan Gera Crane, yerli bir firma olarak başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin vinç ihtiyacına cevap veriyor. Kuruluşundan bu yana deneyimli ve profesyonel ekibiyle, kaliteli, zamanında teslim ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibiyle hizmetlerini kusursuz bir şekilde sunan firma, hızlı ve pratik çözümler üreterek yurt içi ve yurt dışı piyasa beklentilerine cevap vermekte.

Teknolojinin tüm imkanlarını proseslerinin her safhasında kullandıklarını ve hizmetlerini sunarken sektördeki gelişmeleri sürekli takip ettiklerini söyleyen Gera Crane Genel Müdürü Ufuk Balun, “250 kilogramdan 125 tona kadar tüm ağırlıkları kaldırmak üzere vinç üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürün gruplarımız ise gezer köprülü vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, zincirli vinçler, taşıma arabaları, proses vinçleri, elektromanyetik kaldırma ekipmanları ve yük tutuculardan oluşuyor” dedi.

Yüksek kaliteli üretim Vinçlerin ömrünün yaklaşık 30 yıl olduğunu belirten Gera Crane Genel Müdürü Ufuk Balun, Türkiye’deki vinç üreticilerinin yedek parça sayesinde ciddi kazançlar elde ettiğine dikkat çekti.

Balun, Avrupalı vinç firmaları ile Türkiye’deki vinç üreticileri arasındaki farkı arızaların ve yedek parça ihtiyacının sıklığına bağladı. Avrupa’dan temin edilen bir vincin bileşenlerinin ömrünün yerli üretim yapanlara göre en az 5 kat daha uzun ömürlü olduğunu belirten Balun, “Bu nedenle, Gera Crane olarak Avrupalı firmaların uzun ömürlülüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Müşterilerimize kaliteli vinç sistemleri sunarak, üretim kaybı veya iş kazası risklerini azaltıyoruz” dedi.