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Bursalı biniciye büyük başarı

﻿Türkiye Binicilik Federasyonu katkılarıyla düzenlenen İsmet İnönü Kupası’nı Bursa’da faaliyet gösteren Tabiat Binicilik Merkezi sporcularından İbrahim Ethem Akçaseven kazandı.

Şirketler 04.12.2023, 15:07
Bursalı biniciye büyük başarı

Adana Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada İsmet İnönü Kupası’nı Tabiat Binicilik Merkezi binicisi İbrahim Ethem Akçaseven kazandı. Akçeseven, Türkiye’nin en iyi binicileri ve en değerli atlarının mücadele ettiği engel atlama müsabakalarında İsmet İnönü Kupası’nı Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer’in elinden aldı.

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