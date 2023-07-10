Bursalı Ar-Ge Merkezi’ne EUREKA desteği
Bursalı Ar-Ge Merkezinin “Bakteri Varlığında Renk Değiştirebilen Tekstil Yüzeylerinin Geliştirilmesi” isimli proje önerisi; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşe-bilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası EUREKA Ar-Ge destek programında desteklenmeye hak kazandı.
Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, Ar-Ge Merkezi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Firma, büyük yatırım yaptığı Ar-Ge Merkezinin, “Bakteri Varlığında Renk Değiştirebilen Tekstil Yüzeylerinin Geliştirilmesi” isimli proje önerisi ile EUREKA Ar-Ge destek programında desteklenmeye hak kazandı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası EUREKA Ar-Ge destek programında destek aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Bursalı yürütücülüğünde proje gerçekleştirileceğini ve İsveç Borås Üniversitesi’nin proje ortaklarından olacağını belirten Bursalı, “Bilindiği gibi son yıllarda koronavirüs, influenza, hepatit, salmonella, maymun çiçeği başta olmak üzere birçok salgın hastalık insanların hayatlarını olumsuz etkiliyor. Hastalıklarla mücadelede en kritik adımlardan biri, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için mikropların üremelerini hızlı bir şekilde gözlemlemek. Projemiz de tekstil, kimya ve tıp alanlarını kapsayacak şekilde çok disiplinli katılımla başta medikal alanda kullanılmak üzere biyosensör özellikli tekstil yüzeyleri üretmeye yönelik bir araştırma projesi” dedi.