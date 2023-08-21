Bursa Beton depreme karşı uyardı

Hazır beton sektöründe faaliyet gös­teren Türkiye’nin köklü firması Bursa Beton, beton endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmeyi sürdürüyor. Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay gün­deme ilişkin yaptığı açıklama­larda deprem riskine karşı alın­ması gereken tedbirleri ve yapılması gereken uygulamaları yineledi. Onulay, “Depreme karşı dayanıklı yapılar inşa etmek ve teknolojik çözümleri kullanmak büyük önem taşır” İfadelerini kullandı.

Yapılarda, halkanın tüm zincirlerinin bir bütünü oluşturduğunu ifade eden Onulay, “Sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapılar için; en başta doğru şehir planla­ması, doğru mimari tasarımı, doğru zemin etüdünün yapılması, doğru taşıyıcı sistemin seçimi, pro­jelendirilmesi, uygulanması ve bu esnada güvenilir yapı malzemele­rinin kullanılması önem arz et­mektedir. Doğal afette yapının içinde yaşayan insanları koruyan, taşıyıcı sistemin sağlamlığıdır.

Betonarme bir sistemin dep­reme dayanıklılığını sağlayan un­surlar ise doğru proje, doğru malzeme, doğru uygulama ve doğru denetleme me­kanizmalarıdır” dedi.