Bursa Beton depreme karşı uyardı
Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, “Olası bir doğal afette yapının içinde yaşayan insanları koruyan, taşıyıcı sistemin sağlamlığıdır. Depremlere karşı alınan önlemler, toplumun genel bilinç düzeyi ve hazırlık düzeyiyle birleştirildiğinde daha etkili sonuçlar verir” dedi.
Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü firması Bursa Beton, beton endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmeyi sürdürüyor. Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda deprem riskine karşı alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken uygulamaları yineledi. Onulay, “Depreme karşı dayanıklı yapılar inşa etmek ve teknolojik çözümleri kullanmak büyük önem taşır” İfadelerini kullandı.
Yapılarda, halkanın tüm zincirlerinin bir bütünü oluşturduğunu ifade eden Onulay, “Sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapılar için; en başta doğru şehir planlaması, doğru mimari tasarımı, doğru zemin etüdünün yapılması, doğru taşıyıcı sistemin seçimi, projelendirilmesi, uygulanması ve bu esnada güvenilir yapı malzemelerinin kullanılması önem arz etmektedir. Doğal afette yapının içinde yaşayan insanları koruyan, taşıyıcı sistemin sağlamlığıdır.
Betonarme bir sistemin depreme dayanıklılığını sağlayan unsurlar ise doğru proje, doğru malzeme, doğru uygulama ve doğru denetleme mekanizmalarıdır” dedi.