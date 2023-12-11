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Bulut teknolojisinde devrim
ULUTEK Teknopark firmalarından Cross4Cloud (C4C), bulut teknolojisi sektöründe devrim niteliğinde bir girişime imza attı. Geliştirilen platform ile bulut bilişim modelleri tek merkezden yönetilecek.
Şirketler 11.12.2023, 16:34
Ercan Yeşil, Sabri Murat Binay, Yusuf Ürgüplüoğlu ve Oğuz Sarkut ortaklığında 2021’de kurulan Cross4Cloud, global kurumsal şirketler için çoklu bulut sistemlerini tek bir platform üzerinden yönetme, izleme, operasyonları iyileştirme ve gerektiğinde sağlayıcılar arasında hızlı göç süreçleri sağlayan bir SaaS platformu geliştirdi. Uluslararası bir trend olan ‘çoklu bulut kullanımının etkin yönetilmesine’ odaklanan Cross4Cloud’un geliştirdiği platform, kurumsal firmaların çoklu bulut yönetiminde yaşadıkları zorlukları ortadan kaldıracak ilk global çözüm olarak öne çıkıyor.
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