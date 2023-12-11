Bulut teknolojisinde devrim

Ercan Yeşil, Sabri Murat Binay, Yusuf Ürgüplüoğlu ve Oğuz Sarkut ortaklığında 2021’de kurulan Cross4Cloud, global kurumsal şirketler için çoklu bulut sistemlerini tek bir platform üzerinden yönetme, izleme, operasyonları iyileştirme ve gerektiğinde sağlayıcılar arasında hızlı göç süreçleri sağlayan bir SaaS platformu geliştirdi. Uluslararası bir trend olan ‘çoklu bulut kullanımının etkin yönetilmesine’ odaklanan Cross4Cloud’un geliştirdiği platform, kurumsal firmaların çoklu bulut yönetiminde yaşadıkları zorlukları ortadan kaldıracak ilk global çözüm olarak öne çıkıyor.