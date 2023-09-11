Borçelik’ten sürdürülebilirlik yolunda büyük adım

ResponsibleSteel sorumlu çelik üretimi ve tedarikini teşvik eden, çelik en­düstrisinin ilk küresel, çok paydaşlı ulus­lararası standardı ve sertifikasyon girişimi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket içi tüm politika, süreç ve uygulamalarını Respon­sibleSteel tarafından geliştirilen sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ko­nularını kapsayan standartlar ile uyumlu hale getiren Borçelik, Gemlik tesisi ile Türkiye’de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk çelik üreticisi oldu. “Küresel çelik sek­törü için sürdürülebilir bir gelecek inşa et­mek” hedefiyle çelik sektörünün çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını attırmak amacıyla kurulan ve faaliyetle­rini yürüten ResponsibleSteel, karbon emisyonlarının düşürülmesi, enerji verim­liliğinin artırılması, çalışanlar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması gibi farklı konulara odaklanıyor.