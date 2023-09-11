Borçelik’ten sürdürülebilirlik yolunda büyük adım
Borusan Holding ve ArcelorMittal ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Borçelik, Gemlik’te bulunan ana üretim tesisinde ResponsibleSteel tarafından verilen prestijli sertifikayı almaya layık görüldü.
ResponsibleSteel sorumlu çelik üretimi ve tedarikini teşvik eden, çelik endüstrisinin ilk küresel, çok paydaşlı uluslararası standardı ve sertifikasyon girişimi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket içi tüm politika, süreç ve uygulamalarını ResponsibleSteel tarafından geliştirilen sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik konularını kapsayan standartlar ile uyumlu hale getiren Borçelik, Gemlik tesisi ile Türkiye’de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk çelik üreticisi oldu. “Küresel çelik sektörü için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” hedefiyle çelik sektörünün çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını attırmak amacıyla kurulan ve faaliyetlerini yürüten ResponsibleSteel, karbon emisyonlarının düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması, çalışanlar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması gibi farklı konulara odaklanıyor.