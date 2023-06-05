Beyçelik çocukları yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor
Beyçelik Holding’in yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla 8-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırladığı “Beyçelik ile Aklım Yenilikte” sosyal sorumluluk projesinin ikincisi 22-23-24 Haziran tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Beyçelik Holding’in sosyal sorumluluk projesi Beyçelik ile Aklım Yenilikte ile çocukları yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Çocukları yeniliğe ve keşfetmeye yöneltmek için gerçekleştirilecek İnovasyon Atölyeleri eğlendirici ve öğretici bir yaratıcı düşünme oyunu ile başlıyor. “İnovasyon Nedir, Ne Değildir?” sunumunun ardından çocuklar otomotiv, enerji ve iklimlendirme sektörlerinde belirlenecek bir probleme çözüm modeli olacak inovatif fikirlerin üretimi için beyin fırtınası yapıyor.
Çözümlerini geliştiren takımlar, çözüm modellerini anlattıkları sunumlarını gerçekleştiriyor. Yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye dikkat çekmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneğini geliştirmek için yapılan atölyelerde, çocuklar karmaşık problemler çözerken ve yeni durumlarla karşı karşıya kalırken alternatiflere açık olmayı öğreniyor.