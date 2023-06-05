Beyçelik çocukları yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor

Beyçelik Holding’in sos­yal sorumluluk projesi Beyçelik ile Aklım Yeni­likte ile çocukları yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtı­nası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Çocukları yeniliğe ve keş­fetmeye yöneltmek için gerçekleştirilecek İnovas­yon Atölyeleri eğlendirici ve öğretici bir yaratıcı dü­şünme oyunu ile başlıyor. “İnovasyon Nedir, Ne De­ğildir?” sunumunun ar­dından çocuklar otomotiv, enerji ve iklimlendirme sektörlerinde belirlenecek bir probleme çözüm mo­deli olacak inovatif fikirle­rin üretimi için beyin fırtı­nası yapıyor.

Çözümlerini geliştiren takımlar, çözüm modelle­rini anlattıkları sunumla­rını gerçekleştiriyor. Yara­tıcı ve yenilikçi düşünmeye dikkat çek­mek, beyin fırtınası beceri­lerini ve farklı düşünme yeteneğini geliştirmek için yapılan atölyelerde, ço­cuklar karmaşık problem­ler çözerken ve yeni du­rumlarla karşı karşıya kalırken alternatiflere açık olmayı öğreniyor.