Beka-Mak Uzakdoğu pazarlarına açılıyor

Metal kesme makinelerinde Türkiye’nin lider firmalarından olan Beka-Mak, ihracattaki başarısını yeni pazarlarla taçlandırmayı hedefliyor.

Dünyanın 80 ülkesine ihracat ger­çekleştiren firma, yeni pazarlara açılma hedefi doğrultusunda 21 – 23 Haziran tarihlerinde düzenlenen Viet­nam Industrial & Manufacturing Fair 2023’e (Vietnam Sanayi ve İmalat Fuarı) katıldı. Dünya Ticaret Merkezi Binh Duong New City’de 350 firmanın katılımıyla düzenlenen uluslararası sanayi fuarında Beka-Mak tek Türk firma olmanın gururunu yaşadı. Fua­rın tek Türk firması olan Beka-Mak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çeti­ner, fuar süresince sergiledikleri yeni teknoloji makinelerine ve stantlarına gösterilen büyük ilgiden memnun ol­duklarını söyledi.