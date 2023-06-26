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Beka-Mak Uzakdoğu pazarlarına açılıyor
Testere makinesi üretiminde ülkemizin köklü ve öncü firmalarından olan Beka-Mak’ın son teknoloji makineleri Vietnam’da büyük beğeni topladı.
Şirketler 26.06.2023, 22:25
Metal kesme makinelerinde Türkiye’nin lider firmalarından olan Beka-Mak, ihracattaki başarısını yeni pazarlarla taçlandırmayı hedefliyor.
Dünyanın 80 ülkesine ihracat gerçekleştiren firma, yeni pazarlara açılma hedefi doğrultusunda 21 – 23 Haziran tarihlerinde düzenlenen Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2023’e (Vietnam Sanayi ve İmalat Fuarı) katıldı. Dünya Ticaret Merkezi Binh Duong New City’de 350 firmanın katılımıyla düzenlenen uluslararası sanayi fuarında Beka-Mak tek Türk firma olmanın gururunu yaşadı. Fuarın tek Türk firması olan Beka-Mak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, fuar süresince sergiledikleri yeni teknoloji makinelerine ve stantlarına gösterilen büyük ilgiden memnun olduklarını söyledi.
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