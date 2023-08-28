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Bakan’dan Beyçelik’e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bursa’ya düzenlediği ziyaret kapsamında TEKNOSAB’da bulunan Beyçelik Gestamp Teknoloji ve Kalıp Fabrikasını ziyaret etti.

Şirketler 28.08.2023, 15:46
Bakan’dan Beyçelik’e ziyaret

Fabrika gezisinde Bakan Kacır’a Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Celik, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve Genel Müdür Engin Meydan eşlik ederek, fabrikada yürütü­len faaliyetler konusunda bilgi verdi.

#TEKNOSAB #Beyçelik Gestamp #Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
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