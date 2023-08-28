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Bakan’dan Beyçelik’e ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bursa’ya düzenlediği ziyaret kapsamında TEKNOSAB’da bulunan Beyçelik Gestamp Teknoloji ve Kalıp Fabrikasını ziyaret etti.
Şirketler 28.08.2023, 15:46
Fabrika gezisinde Bakan Kacır’a Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Celik, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve Genel Müdür Engin Meydan eşlik ederek, fabrikada yürütülen faaliyetler konusunda bilgi verdi.
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