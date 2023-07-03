Atış Grup New York’ta
Atış Şirketler Grubu, turizm ve yatırım alanlarında küresel ağını genişletiyor.
Şirket 20 Haziran’da ABD’nin New York kentinde ünlü 5. Cadde’de ofisini açtı Türkiye’deki yatırımları ve prestijli projeleriyle tanınan Atış Şirketler Grubu, yeni ofisini New York’ta açtı. Şirketin küresel genişleme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan açılış töreni kalabalık bir davetli grubunun katılımı ile 20 Haziran’da gerçekleştirildi. Ayrıca New York Times meydanında yer alan billboardlarda Atış Grup’un New York ofisinin açılışı reklamlarla Amerikalılara duyuruldu. Bursa’nın tanıtımı yapıldı.
Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, New York’taki ofisin açılışıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek, “Stratejik bir hamle olarak New York’ta ofis açılışını yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki fırsatları uluslararası yatırımcılarla buluşturarak ülkemize yatırım akışını artırmayı hedefliyoruz” dedi.