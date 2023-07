Atış Grup New York’ta

Şir­ket 20 Haziran’da ABD’nin New York ken­tinde ünlü 5. Cadde’de ofisini açtı Türkiye’deki yatırımları ve prestijli projele­riyle tanınan Atış Şirketler Grubu, yeni ofi­sini New York’ta açtı. Şirketin küresel genişleme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan açılış töreni kalabalık bir da­vetli grubunun katılımı ile 20 Haziran’da gerçekleştirildi. Ayrıca New York Times meydanında yer alan billboardlarda Atış Grup’un New York ofisinin açılışı reklam­larla Amerikalılara duyuruldu. Bursa’nın tanıtımı yapıldı.

Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, New York’taki ofisin açılışıyla ilgili mem­nuniyetini dile getirerek, “Stratejik bir hamle olarak New York’ta ofis açılışını yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki fırsatları uluslararası yatırım­cılarla buluşturarak ülkemize yatırım akı­şını artırmayı hedefliyoruz” dedi.