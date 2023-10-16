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Arca Bursa kapılarını açtı
Hizmet verdiği tüm markalarda, Türkiye’nin lider yetkili satış ve servis merkezi vizyonuyla sürdürülebilir büyümeye odaklanan Arca Otomotiv, Bursa’da çok önemli bir yatırıma daha imza attı.
Şirketler 16.10.2023, 19:05
Arca Otomotiv’in yetkili satıcı olarak temsil ettiği ve lüks premium segment müşteri deneyiminin küresel oyuncularından Porsche’nin Bursa’daki yeni adresi Porsche Center Arca Bursa, yenilenen yüzüyle resmen hizmete açıldı. Gerçekleşen açılış organizasyonuna, Arca Otomotiv üst yönetiminin yanı sıra Porsche Satış & Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetler yöneticileri ile Porsche Center Arca Bursa çalışanları katıldı.
Çağın getirdiği tüm teknolojik imkanların kullanıldığı yepyeni konsepti ile kullanıcıların hayatına değer katarak yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Porsche Center Arca Bursa, yeni nesil teknoloji ve yeni nesil hizmet anlayışı ile kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.
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