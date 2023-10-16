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Arca Bursa kapılarını açtı

Hizmet verdiği tüm markalarda, Türkiye’nin lider yetkili satış ve servis merkezi vizyonuyla sürdürülebilir büyümeye odaklanan Arca Otomotiv, Bursa’da çok önemli bir yatırıma daha imza attı.

Şirketler 16.10.2023, 19:05
Arca Bursa kapılarını açtı

Arca Otomo­tiv’in yetkili satıcı olarak temsil ettiği ve lüks premium segment müşteri deneyiminin küresel oyuncu­larından Porsche’nin Bursa’daki yeni adresi Porsche Center Arca Bursa, yeni­lenen yüzüyle resmen hizmete açıldı. Gerçekleşen açılış organizasyonuna, Arca Otomotiv üst yönetiminin yanı sıra Porsche Satış & Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetler yö­neticileri ile Porsche Center Arca Bursa ça­lışanları katıldı.

Çağın getirdiği tüm teknolojik imkanla­rın kullanıldığı yep­yeni konsepti ile kul­lanıcıların hayatına değer katarak yaşam­larını kolaylaştırmayı amaçlayan Porsche Center Arca Bursa, yeni nesil teknoloji ve yeni nesil hizmet anlayışı ile kullanıcı deneyimini farklı bir bo­yuta taşımayı hedefliyor.

#Arca #otomotiv
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