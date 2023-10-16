Arca Bursa kapılarını açtı

Arca Otomo­tiv’in yetkili satıcı olarak temsil ettiği ve lüks premium segment müşteri deneyiminin küresel oyuncu­larından Porsche’nin Bursa’daki yeni adresi Porsche Center Arca Bursa, yeni­lenen yüzüyle resmen hizmete açıldı. Gerçekleşen açılış organizasyonuna, Arca Otomotiv üst yönetiminin yanı sıra Porsche Satış & Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetler yö­neticileri ile Porsche Center Arca Bursa ça­lışanları katıldı.

Çağın getirdiği tüm teknolojik imkanla­rın kullanıldığı yep­yeni konsepti ile kul­lanıcıların hayatına değer katarak yaşam­larını kolaylaştırmayı amaçlayan Porsche Center Arca Bursa, yeni nesil teknoloji ve yeni nesil hizmet anlayışı ile kullanıcı deneyimini farklı bir bo­yuta taşımayı hedefliyor.