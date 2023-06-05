Apex Asansör’den inovatif ürünler
Elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Kaşlıoğlu tarafından kurulan Apex Asansör, kalite standartlarına uyumlu çalışmaları ve eğitimli kadrosuyla sektörde tercih edilen bir marka konumuna geldi.
Firma, deneyimli, eğitimli ve sertifikalı çalışanları sayesinde makine daireli ya da dairesiz, hidrolik, insan, yük, sedye ve araç asansörleri, yürüyen merdivenler, yürüyen bant montajı gibi çeşitli hizmetler sunuyor.
Sanayinin tercihi platform tip modeller
Apex Asansör Genel Müdürü Ahmet Kaşlıoğlu, endüstriyel ürünleriyle sanayi firmalarının da tercihi olduklarını belirterek, son dönemde platform tip modellerine yoğun ilginin olduğunu dile getirdi. Ekonominin ve maliyetlerin önemli olduğu bu dönemde platform tip modellerinin daha çok tercih edildiğini ifade eden Kaşlıoğlu, özellikle üretim tesislerinde kiracı konumunda olan işletmelerin bu ürünü seçtiğini söyledi.
Platform tip modelleri hakkında bilgiler veren Kaşlıoğlu, “Bu ürün yük asansörlerinden biraz daha basit. Hızı yavaş olduğu için seyir süresi biraz daha uzun. Yeri ve kulesi olmasa da konstrüksiyonla yapabileceğimiz ve daha sonra demonte edilerek başka yere takılabilme özelliklerine sahip. Bu da tesislerinde kiracı olan sanayiciler için iyi bir tercih sebebi olmasına imkan sağlıyor” dedi.
Yerlileşmeye katkı
Apex Asansör, yerli mamul kullanarak ürettiği renkli ve estetik asansörlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Kaşlıoğlu, paslanmaz çeliğin ithalatına dayalı bir sektörde, yerli kaynaklarla üretilen ve elektrostatik boyalı kabin ve kapı tasarımlarıyla estetik ihtiyacını karşılayan asansörlerin daha ekonomik olduğunu vurguladı.