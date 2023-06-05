Apex Asansör’den inovatif ürünler

Firma, dene­yimli, eğitimli ve sertifikalı çalı­şanları sayesinde makine daireli ya da dairesiz, hidrolik, insan, yük, sedye ve araç asansörleri, yürüyen merdivenler, yürüyen bant montajı gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

Sanayinin tercihi platform tip modeller

Apex Asansör Genel Müdürü Ahmet Kaşlıoğlu, endüstriyel ürünleriyle sanayi firmalarının da tercihi olduklarını belirte­rek, son dönemde platform tip modelle­rine yoğun ilginin olduğunu dile getirdi. Ekonominin ve maliyetlerin önemli ol­duğu bu dönemde platform tip modelleri­nin daha çok tercih edildiğini ifade eden Kaşlıoğlu, özellikle üretim tesislerinde ki­racı konumunda olan işletmelerin bu ürünü seçtiğini söyledi.

Platform tip modelleri hak­kında bilgiler veren Kaşlıoğlu, “Bu ürün yük asansörlerinden biraz daha basit. Hızı yavaş olduğu için seyir süresi biraz daha uzun. Yeri ve kulesi olmasa da konstrüksi­yonla yapabileceğimiz ve daha sonra demonte edilerek başka yere takılabilme özelliklerine sahip. Bu da tesislerinde kiracı olan sana­yiciler için iyi bir tercih sebebi olmasına imkan sağlıyor” dedi.

Yerlileşmeye katkı

Apex Asansör, yerli mamul kullanarak ürettiği renkli ve estetik asansörlerini pi­yasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Kaşlıoğlu, paslan­maz çeliğin ithalatına dayalı bir sektörde, yerli kaynaklarla üretilen ve elektrostatik boyalı kabin ve kapı tasarımlarıyla este­tik ihtiyacını karşılayan asansörlerin daha ekonomik olduğunu vurguladı.