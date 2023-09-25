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Apex Asansör inovatif ürünleriyle farkını ortaya koyuyor

Sanayi ve konut sektörüne yönelik geliştirdiği yenilikçi ve özel ürünlerle müşterilerine özel çözümler sunan Apex Asansör, endüstriyel ürünleriyle sanayi firmalarının da tercihi durumunda.

Şirketler 25.09.2023, 19:52
Apex Asansör inovatif ürünleriyle farkını ortaya koyuyor

Endüstriyel ürünleriyle sanayi firmalarının da tercihi olan Apex Asan­sör, son dönemde platform tip model­leriyle gündemde. Apex Asansör Genel Müdürü Ahmet Kaş­lıoğlu, ekonominin ve maliyetlerin önemli olduğu bu dönemde platform tip modellerinin daha çok tercih edildiğini dile getirdi.

Apex Asansör Genel Mü­dürü Ahmet Kaşlıoğlu, “Bu ürün yük asansörle­rinden biraz daha ba­sit. Hızı yavaş olduğu için seyir süresi biraz daha uzun. Yeri ve kulesi olmasa da konstrüksi­yonla yapabileceğimiz ve daha sonra demonte edilerek başka yere takıla­bilme özelliklerine sahip. Bu da tesislerinde ki­racı olan sanayiciler için iyi bir tercih sebebi olmasına imkan sağlıyor. Taşıma sistemlerini kiracı olduğu te­siste bırakmak istemeyen işletmeler platform tip ku­rulumu gerçekleştiriyor. Bi­zim ürünümüz de yükleri istenilen tonajda, istenilen alanda, makine direktifle­rine uygun olarak dikey ulaşımını sağlıyor” dedi.

#Apex Asansör
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