Apex Asansör inovatif ürünleriyle farkını ortaya koyuyor
Sanayi ve konut sektörüne yönelik geliştirdiği yenilikçi ve özel ürünlerle müşterilerine özel çözümler sunan Apex Asansör, endüstriyel ürünleriyle sanayi firmalarının da tercihi durumunda.
Endüstriyel ürünleriyle sanayi firmalarının da tercihi olan Apex Asansör, son dönemde platform tip modelleriyle gündemde. Apex Asansör Genel Müdürü Ahmet Kaşlıoğlu, ekonominin ve maliyetlerin önemli olduğu bu dönemde platform tip modellerinin daha çok tercih edildiğini dile getirdi.
Apex Asansör Genel Müdürü Ahmet Kaşlıoğlu, “Bu ürün yük asansörlerinden biraz daha basit. Hızı yavaş olduğu için seyir süresi biraz daha uzun. Yeri ve kulesi olmasa da konstrüksiyonla yapabileceğimiz ve daha sonra demonte edilerek başka yere takılabilme özelliklerine sahip. Bu da tesislerinde kiracı olan sanayiciler için iyi bir tercih sebebi olmasına imkan sağlıyor. Taşıma sistemlerini kiracı olduğu tesiste bırakmak istemeyen işletmeler platform tip kurulumu gerçekleştiriyor. Bizim ürünümüz de yükleri istenilen tonajda, istenilen alanda, makine direktiflerine uygun olarak dikey ulaşımını sağlıyor” dedi.