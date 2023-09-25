Apex Asansör inovatif ürünleriyle farkını ortaya koyuyor

Endüstriyel ürünleriyle sanayi firmalarının da tercihi olan Apex Asan­sör, son dönemde platform tip model­leriyle gündemde. Apex Asansör Genel Müdürü Ahmet Kaş­lıoğlu, ekonominin ve maliyetlerin önemli olduğu bu dönemde platform tip modellerinin daha çok tercih edildiğini dile getirdi.

Apex Asansör Genel Mü­dürü Ahmet Kaşlıoğlu, “Bu ürün yük asansörle­rinden biraz daha ba­sit. Hızı yavaş olduğu için seyir süresi biraz daha uzun. Yeri ve kulesi olmasa da konstrüksi­yonla yapabileceğimiz ve daha sonra demonte edilerek başka yere takıla­bilme özelliklerine sahip. Bu da tesislerinde ki­racı olan sanayiciler için iyi bir tercih sebebi olmasına imkan sağlıyor. Taşıma sistemlerini kiracı olduğu te­siste bırakmak istemeyen işletmeler platform tip ku­rulumu gerçekleştiriyor. Bi­zim ürünümüz de yükleri istenilen tonajda, istenilen alanda, makine direktifle­rine uygun olarak dikey ulaşımını sağlıyor” dedi.