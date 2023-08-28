Anadolu Rise Yıldırım’a değer katacak
Bugüne kadar gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm ve nitelikli konut projeleriyle inşaat sektörünün parlayan yıldızlarından biri olan Adiloğlu Grup, çarşı AVM, cadde boyu dükkanlar, restoran, ofis katı ve rezidans konutlardan oluşan yeni karma projesi ‘Anadolu Rise’ın temelini attı.
AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, İMSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve inşaat sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla Anadolu Mahallesi Vişne Ticaret Bölgesi’nde, Ankara yolu üzerinde temeli atılan Anadolu Rise projesi, Yıldırım’ın ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek.
Ticari alanlar ve rezidans konutların yer alacağı proje, güneş panelleri, yağmur suyu depolamaları, yüksek enerji verimliliğiyle şimdiden büyük ilgi görüyor.
6 bin 200 metrekarelik alanda 40 bin metrekarelik bir yaşam ve ticaret alanı olarak inşa edilecek projenin temel atma töreninde konuşan Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, “1976’dan beri ticari faaliyetlerimizde ‘önce ahlak’ düsturuna bağlı kalarak, gelişen teknolojik şartlar ile sürekli kendimizi yenileyerek hizmet üretmek için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.