Anadolu Rise Yıldırım’a değer katacak

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dün­dar, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, İMSİAD Yö­netim Kurulu üyeleri ve inşaat sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla Anadolu Mahallesi Vişne Ticaret Bölgesi’nde, An­kara yolu üzerinde temeli atılan Anadolu Rise projesi, Yıldırım’ın ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek.

Ticari alanlar ve rezidans konutların yer alacağı proje, güneş panelleri, yağmur suyu depolamaları, yüksek enerji verimli­liğiyle şimdiden büyük ilgi görüyor.

6 bin 200 metrekarelik alanda 40 bin metrekarelik bir yaşam ve ticaret alanı olarak inşa edilecek projenin temel atma töreninde konuşan Adiloğlu Grup Yöne­tim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, “1976’dan beri ticari faaliyetlerimizde ‘önce ahlak’ düsturuna bağlı kalarak, geli­şen teknolojik şartlar ile sürekli kendimizi yenileyerek hizmet üretmek için var gücü­müz ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.