Alpiş’ten yeni proje: Laden House

30 yıldır yaptığı seçkin konut ve işyeri projeleriyle güven ve kalitede marka olan Alpiş İnşaat, Cumhuriyetimizin 100. yılında da tüm heyecanı ve gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor. Alpiş İnşaat, Odunluk Mahallesi’nde yapımı tüm hızıyla süren Lenera House projesinin ardından yeni projesini de duyurdu. Aralık ayında temeli atılacak Alpiş Laden House projesi; 4 blok, 264 daire ve 28 cadde mağazasından oluşuyor. Nilüfer’in yeni çekim merkezi Kızılcıklı Mahallesi’nde projelendirilen ve 12.428 metrekare alan üzerine kurulan Alpiş Laden House, 4000 m² peyzaj alanı, 4588 m² ticari alanıyla tüm ihtiyaçlarınızı tek bir çatı altında topluyor.

Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, kaferya ve bahçe oturma alanları, basketbol sahası, küçük yaş ve büyük yaş çocuk oyun alanları, bahçe terasları, hobi bahçesi, bisiklet parkı, 7/24 güvenlik, otopark, elektrikli araç şarj istasyonu, mescit gibi daha birçok imkanıyla Alpiş Laden House ziyaretçilerine benzersiz bir yaşam vadediyor.