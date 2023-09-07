Alpiş’ten ev sahibi yapan yeni kampanya

2022’nin Kasım ayında Bursa inşaat sektöründe daha önce görülmemiş bir kampanya başlatan Alpiş İnşaat, aradan 1 yıl geçmeden yeni bir kampanya daha başlattı. ‘Efsane Sonbahar’ kampanyasında; yüzde 30’dan başlayan peşinatlar ile yüzde 0,89’dan başlayan vade farkı, ilk 3 yıl düşük taksit ödemesi ve 84 aya (7 yıl) varan şirket içi taksit fırsatıyla ev sahibi olma imkânı sunuluyor.

İlk 3 yıl düşük taksit imkanı



Bu kampanyayı diğerlerinden ayıran en önemli yeniliğin ilk 3 yıl düşük taksit ödeme fırsatı olduğunu ifade eden Alpiş İnşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Ersel Süne, “Tercihe bağlı olarak sunulan alternatif ödeme modelleri arasında ilk 3 yıl düşük taksitli alternatif ödeme modelimizin bulunması bu kampanyamızın en önemli özelliği. Bu seçenek sayesinde müşterilerimiz, taksit ödemelerinin ilk yıllarında düşük taksitler ödeyerek, bütçelerini sarsmıyor, temel ihtiyaçlarından büyük fedakarlıklar yapmadan ev sahip olarak hayatlarına devam ediyorlar.” dedi.

Alpiş İnşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Ersel Süne, konut edinimi için finansmana ulaşımın zor olduğu bu süreçte, yaptıkları kampanyaların kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Banka ve ekspertiz masrafı yok, tapu hazır



Alpiş İnşaat olarak nitelikli projeler üretmenin yanı sıra cazip kampanyalarla da ev sahibi olma fırsatı sunduklarını ifade eden Süne,

“Hem üretim hem de fırsat olarak sürekli yenilikler yapıyoruz. Projelerimizi söz verdiğimiz tarihte bitirirken bir yandan da alıcılarımıza sunduğumuz finansman modelleriyle onların kolay bir şekilde ev sahibi olmalarına katkı sağlıyoruz. Yeni kampanyamız da bunlardan biri. Ev almak isteyenler, ‘Efsane Sonbahar’ kampanyamızda, banka ve ekspertiz masrafı ödemezken, satın almak istedikleri evin tapularını da hemen teslim alabiliyorlar. Vatandaşlarımız, yüzde 30’dan başlayan peşinatlar ile her bütçeye uygun esnek ödeme ve taksit seçeneklerimizin yer aldığı kampanyamız sayesinde sadece yüzde 0,89’dan başlayan vade farkı ve 84 aya (7 yıl) varan şirket içi taksit fırsatıyla bütçelerini sarsmadan ev sahibi olabiliyorlar” diye konuştu.