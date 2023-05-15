Akyükselen İnşaat’tan düğümü çözen start

10 yılı aşkın bir süredir defalarca giri­şilen kentsel dönüşüm çalışmala­rında bir türlü sonuç alınamayan 1050 Konutlar’da düğüm çözülüyor. Bugüne kadar 4 bini kentsel dönüşüm olmak üzere toplamda 10 bini aşkın konuttan oluşan projelere imza atan ve kentsel dö­nüşümde bir marka olan Akyükselen İn­şaat, Akpınar Bölgesi’nde gündemden düşmeyen kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım attı. Akyükselen İnşaat şirket merkezinde gerçekleştirilen tö­rende Akpınar’daki iki sitenin sakinleri ile binalarının kentsel dönüşümü için protokol imzalandı.

İnşaat Müteahhitleri İş İnsanları Der­neği (İMSİAD) ve Akyükselen İnşaat’ın ça­baları ile Akpınar ve 1050 Konutlar bölgelerinde kentsel dönüşüm düğümü çözülmeye başladı. İki sitenin kentsel dö­nüşümüne başlanması için bir tören dü­zenlendi.