Akyükselen İnşaat’tan düğümü çözen start
10 yılı aşkın bir süredir defalarca girişilen kentsel dönüşüm çalışmalarında bir türlü sonuç alınamayan 1050 Konutlar’da düğüm çözülüyor. Bugüne kadar 4 bini kentsel dönüşüm olmak üzere toplamda 10 bini aşkın konuttan oluşan projelere imza atan ve kentsel dönüşümde bir marka olan Akyükselen İnşaat, Akpınar Bölgesi’nde gündemden düşmeyen kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım attı. Akyükselen İnşaat şirket merkezinde gerçekleştirilen törende Akpınar’daki iki sitenin sakinleri ile binalarının kentsel dönüşümü için protokol imzalandı.
İnşaat Müteahhitleri İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve Akyükselen İnşaat’ın çabaları ile Akpınar ve 1050 Konutlar bölgelerinde kentsel dönüşüm düğümü çözülmeye başladı. İki sitenin kentsel dönüşümüne başlanması için bir tören düzenlendi.