Yeşil dönüşüme büyük destek

İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Sınırda Karbon Düzenlemesi” ile ilgili getirilen yükümlülüklerin gelecek dönemde ihracatçıların rekabet koşulları açısından ciddi sorunlar yaratma potansiyeli taşıdığını aktardı. Akdeniz, ihracatçıların karbon salımını azaltacak yatırımları yapamazlarsa ilave vergi ödemek durumunda kalacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bu da karlılıklarını azaltırken pazar kaybetme riski de yaratacak.

İGE olarak, kurulduğumuz günden bu yana finansmana erişimi kolaylaştırmak ve ihracatımızın sürdürülebilir artışı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İhracatçılarımızın yeşil dönüşüm ile ilgili finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik destek paketleri de bu çalışmalarımızın bir parçası.

Yapı Kredi’nin yurt dışından sağladığı fonu, hızlı bir şekilde ihracatçılarımızın kullanımına sunmak üzere yaptığımız bu işbirliğinin, gelecekte yapacağımız yeni işbirliklerinin de başlangıcı olduğunu belirtmek isterim. İhracatçılarımıza ve ülkemize yararlı olmasını diliyorum.”