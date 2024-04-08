Tekstilde Dijital Dönüşüm Bursa’da Konuşuldu

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Dijital Dönüşüm Çalışma Komitesi ve Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) SD² Dijital Platformu iş birliğinde Tekstil ve Kimya Sektöründe Teknoloji Buluşması, BUSİAD Evi'nde gerçekleştirildi. Bursa’daki etkinlikle, sektörün geleceğine yönelik önemli mesajlar verildi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BUSİAD Dijital Dönüşüm Çalışma Komitesi Sorumlusu Tuncer Hatunoğlu, “Artık dijital dönüşümden bahsediyoruz. Almanların 2011'de Hannover'de endüstri 4.0 başlamıştır demesiyle, dikkatimiz bu alana çevrildi. Yeni bir dünya düzeni başladı. Veriden değer yaratıldığı, kısıtlı dünya kaynaklarını daha az tüketen ve bunu sürdürülebilir kılan bir düzene geçiyor olacağız” dedi. Hatunoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunun için çalışan çok sayıda çalışan teknoloji şirketleri ve buna ihtiyaç duyan şirketler var. Bu anlamda bu şirketleri buluşturan TÜSİAD'ı kutluyorum BUSİAD ev sahipliğinde Türkiye sanayisinin dijital dönüşümüne katkı koydukları için.”

Parlamış: Yüksek kurla ayakta kalmak hayalcilik

BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekstil Komitesi Sorumlusu Haluk Parlamış da, “Yüksek enflasyonist ortam, tekstilde ve özellikle emek yoğun olan hazır giyimde rekabet gücümüzü azalttı. Rekabet gücümüzü arttırabilmek için bizler dijital dönüşüme hızla adapte olmak zorundayız. Buradan çıkış yolumuz olmadığı aşikar. Döviz kurunun artmasını bekleyerek tekstil sektörünü ayakta tutmak hayalcilik olacak. Avrupa'nın tamamı 2024 ve 2025'i dijital dönüşüm yılı kabul ederek KOBİ'lere destek oluyorlar. Bizler de sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve Avrupa Yeşil Mutabakatını sürekli işliyoruz. TÜSİAD'a da bu çalışma için teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜSİAD SD² Görev Gücü Başkanı Onur Eren ise SD² internet sitesinin ziyaret edilerek, daha geniş bilgi alınabileceğini kaydederek, 2 binden fazla teknoloji tedarikçisinin bulunduğu platformda, 800 kadar da kullanıcı olduğunu ve ihtiyaçları doğrultusunda platform üstünden çağrıya çıkabileceklerini ifade etti.

Deneyim paylaşımı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ilk oturumda Onur Eren yönetiminde Sun Tekstil Sürdürülebilirlik Müdürü Utku Varol ile Dijitopia Kurucusu ve CEO'su Halil Aksoy'un katılımıyla düzenlenen deneyim paylaşımı oturumuna geçildi.