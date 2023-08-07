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Sözleşmeli üretim sistemi kuruluyor
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Gümen, tarım ürünleri için sözleşme örnekleri yayımlanacağını, üretimin kayıt altına alınacağını belirtti.
Sektörel Haberler 07.08.2023, 20:57
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığınca Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı”nın açılışında, son dönemde dünya genelinde yaşanan birçok gelişmenin gıdaya olan talebi artırdığını söyledi.
Gümen, “Üreticiler için girdi ve finansman kaynağı oluşturulması, sanayici için istediği kalite ve miktarda ürünün üretilmesinin sağlanması amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir” dedi.
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