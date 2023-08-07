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Sözleşmeli üretim sistemi kuruluyor

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Gümen, tarım ürünleri için sözleşme örnekleri yayımlanacağını, üretimin kayıt altına alınacağını belirtti.

Sektörel Haberler 07.08.2023, 20:57
Sözleşmeli üretim sistemi kuruluyor

Tarım ve Orman Bakan Yar­dımcısı Ahmet Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığınca Bursa Ulu­dağ Üniversitesi Mete Cengiz Kül­tür Merkezi’nde düzenlenen “Söz­leşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı”nın açılışında, son dö­nemde dünya genelinde yaşanan birçok gelişmenin gıdaya olan ta­lebi artırdığını söyledi.

Gümen, “Üreticiler için girdi ve finansman kaynağı oluşturulması, sanayici için istediği kalite ve mik­tarda ürünün üretilmesinin sağlan­ması amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin geliştirilmesi ve yaygın­laştırılması hedeflenmektedir” dedi.

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