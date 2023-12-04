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Piyasarlar haftaya yükselişle başladı
Sektörel Haberler 04.12.2023, 14:45
Geçen haftayı yüksek seyirle kapatan döviz kurlarında yüksek seyir yeni hafta da devam ediyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,8979’dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya dolar 28,9260 liradan, euro 31,4490 liradan haftaya başladı. Dolar / TL endeksi 28,9260 TL ile 29’a yakın seyrederken, euro 31,4470 liradan işlem görüyor.
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