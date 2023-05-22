Otomotiv öğrencileri göz doldurdu

Otomotiv sektörünün nite­likli iş gücü ihtiyacını karşı­lamak üzere kurulan Türkiye’nin ilk otomotiv lisesi, Otomotiv En­düstrisi İhracatçıları Birliği Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL) tara­fından “Teknolojinin Peşinde” temasıyla bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen OTOFEST kari­yer ve tanıtım günleri, otomotiv sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya ge­tirdi.

Otomotiv Lisesi tarafından düzenlenen festivale, Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sa­buncu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, İl Milli Eği­tim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, sektör temsilcileri, çok sayıda sanayici ve iş adamı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.