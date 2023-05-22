Otomotiv öğrencileri göz doldurdu
Otomotiv sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Türkiye’nin ilk otomotiv lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL) tarafından “Teknolojinin Peşinde” temasıyla bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen OTOFEST kariyer ve tanıtım günleri, otomotiv sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi.
Otomotiv Lisesi tarafından düzenlenen festivale, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, sektör temsilcileri, çok sayıda sanayici ve iş adamı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.