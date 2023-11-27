İMSİAD’da gündem: Belirsizlik ve fırsatçılarla mücadele

Genel ekonominin de masaya yatırıldığı görüşmede konuşan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün daraldığı ve her geçen gün belirsizleşen ekonomi ortamını fırsata çevirenlerle İMKON’un mücadele ettiğini ifade ederek teşekkür etti.

İMSİAD Dernek merkezinde gerçekleşen ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getiren İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İMKON Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tellioğlu’na çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Türkiye ve Bursa ekonomisinin önemli yapıtaşlarından olan inşaat sektörüne değer katmak için çeşitli çalışma ve projelere imza atıyoruz. İnşaat sektörünün çatı kuruluşlarından olan İMKON ile iş ve fikir birlikleri içerisinde sektör ve ülke ekonomisi adına güzel işlere imza atacağımıza olan inancımız tam” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tellioğlu ise bir çok sektörde öncü yapısıyla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden olan Bursa’nın inşaat sektöründeki konumuyla da ekonominin lokomotiflerinden biri olduğuna işaret etti. Sektöre, Bursa’ya ve Türkiye ekonomisine değer katmak için çalışan İMSİAD Yönetimi’ne teşekkür eden Tellioğlu, “Ortak çalışma ve projelerimizle sektör temsilcilerimizin sorunlarına çareler üreteceğimize, sektörümüzü hak ettiği gibi her alanda güçlendirerek, ülkemize daha fazla katkı sunacağımıza olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.