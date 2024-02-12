ETMD’den ‘Teşvik ve Destekler’ toplantısı

Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) Bursa Temsilciliği, İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, KOSGEB Batı Müdürü Erkan Güngör ve SGK Bursa İl Müdür Yardımcısı Erdem Çakar’ın sunumları ile gerçekleştirilen ‘İşletmelere Yönelik Teşvik ve Destekler ile Uygulamaları’ konulu bilgilendirme programını gerçekleştirdi. BTSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda yapılan organizasyona ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Topak, dernek yöneticileri, üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Büyük ilgi gören toplantıya katılan firma temsilcileri, devletin sağladığı avantajlarla ilgili konuları yetkililerden dinlediler.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi ve ETMD yöneticileri tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdimi ile program son buldu.