Bursa Textile Show bugün başlıyor

Tekstil sektörünün dış hacmine güç katacak orga­nizasyona katılacak 189 firma, giysilik kumaş koleksi yonlarını ziyaretçile­rin beğenisine sunacak. Yılda iki kere organize edi­len ve bu yıl ilki şubat ayında düzenlenen, Türk tekstil üreticilerini dünya­nın dört bir yanından alıcı­larla buluşturan Bursa Tex­tile Show’da; Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta ol­mak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı, firmalarla iş gö­rüşmeleri gerçekleştirdi. Sektörün kalbinin attığı fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 8 bin iş pro­fesyoneli ziyaret etti.