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Bursa Textile Show bugün başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Bursa Textile Show başlıyor. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde KFA Fuarcılık ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle organize edilen fuar, bir kez daha Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturacak.

Sektörel Haberler 04.09.2023, 20:44
Bursa Textile Show bugün başlıyor

Tekstil sektörünün dış hacmine güç katacak orga­nizasyona katılacak 189 firma, giysilik kumaş koleksi yonlarını ziyaretçile­rin beğenisine sunacak. Yılda iki kere organize edi­len ve bu yıl ilki şubat ayında düzenlenen, Türk tekstil üreticilerini dünya­nın dört bir yanından alıcı­larla buluşturan Bursa Tex­tile Show’da; Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta ol­mak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı, firmalarla iş gö­rüşmeleri gerçekleştirdi. Sektörün kalbinin attığı fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 8 bin iş pro­fesyoneli ziyaret etti.

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