Son Dakika
TİM Başkanı Gültepe: Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi
Bursa Textile Show bugün başlıyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Bursa Textile Show başlıyor. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde KFA Fuarcılık ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle organize edilen fuar, bir kez daha Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturacak.
Sektörel Haberler 04.09.2023, 20:44
Tekstil sektörünün dış hacmine güç katacak organizasyona katılacak 189 firma, giysilik kumaş koleksi yonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Yılda iki kere organize edilen ve bu yıl ilki şubat ayında düzenlenen, Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan Bursa Textile Show’da; Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı, firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Sektörün kalbinin attığı fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 8 bin iş profesyoneli ziyaret etti.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız