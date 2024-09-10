Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 5,1 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,64 artış oldu.