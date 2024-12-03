Otomotiv endüstrisi, Türkiye'nin dış satımında zirvede kalmaya devam ediyor. Son dönemde üretim potansiyeli ve Avrupa'ya yakınlığının etkisiyle küresel otomotiv üreticilerinin merkezi konumuna gelen Türkiye'de otomotiv ihracatındaki pozitif ivme dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 486 milyon 297 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ise Ocak-Kasım 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış göstererek 33 milyar 731 milyon 566 bin dolar oldu. Kasım ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 yükselişle 3 milyar 241 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı ise yüzde 16,4 olarak hesaplandı.

Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 19,6 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi, 13,7 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 245,6 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 9,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ihracatı yapıldı.