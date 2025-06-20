Osmangazi Belediyesi’nin 8-14 yaş aralığındaki çocukların ders çalışmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmeleri, sosyal alanda yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla ilçenin çeşitli noktalarında açtığı Yetenek Evleri’nde yıl sonu Atölye Pazarı oluşturuluyor. İlk olarak Emek Yetenek Evinde oluşturulan Atölye Pazarı’nda resim, gitar, ney, dekoratif ahşap boyama el becerileri, mental aritmetik ve akıl zeka atölyesi kurslarına yıl boyunca katılan öğrenciler kurs öğretmenlerinden öğrendikleri bilgilerle ortaya çıkarttıkları eserleri sergilerken kurulan oyun alanlarında oyunlar oynayarak unutamayacakları bir gün geçirdi. Atölye Pazarının ikincisi ise Yunuseli Kapalı Pazar Alanında kuruldu. Kurulan oyun alanlarında çocuklar öğretmenleri eşliğinde çeşitli bilgilendirici oyunlar oynadı.

“Atölye Pazarı 30 Haziran’a kadar devam edecek”

Emek Yetenek Evindeki kurslara gelen öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde yıl boyunca yaptığı eserler için sergileme alanı oluşturduklarını ifade eden Emek Yetenek Evi Tesis Sorumlusu Gülşah İncebay, “Çocuklar için bugün Atölye Pazarı oluşturduk. Emek Yetenek Evinde resim, gitar, ney, dekoratif ahşap boyama el becerileri, mental aritmetik ve akıl zeka atölyesi kurslarına yıl boyunca katılan öğrenciler için “Atölye Pazarı” kuruldu. Kurulan pazarda öğrenciler yıl boyunca kurs öğretmenlerinden öğrendikleri bilgilerde ortaya çıkarttıkları eserleri sergilerken kurulan pazardaki oyun alanlarında doya sıya eğlenerek keyifli bir gün geçirdi. Atölye Pazarımız ilk olarak Emek Yetenek Evinde başladı. 30 Haziran’a kadar diğer yetenek evlerinde de devam edecek” dedi.

Osmangazi ilçesinin farklı noktalarına kurulan Atölye Pazarına katılan öğrenciler kendilerine bu imkanları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.