Osmangazi’de 7’den 70’e herkesin spor yapması için birçok projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, spor alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi’nin sporda da öncü bir kent olması, sağlıklı nesiller ve sporcular yetişmesi amacıyla ilçeye yeni spor tesisleri kazandıran Osmangazi Belediyesi, Çukurca Mahallesi’nde inşa edilecek olan Çukurca Spor Tesisi’nin temelini attı. Toplam 4840 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Çukurca Spor Tesisi’nde 30x60 ölçülerinde iki adet futbol sahası ve 28x15 metre boyutlarında bir adet basketbol sahası yer alacak. Sahaların etrafına tribünler inşa edilecek. Çukurca Spor Tesisi’nin bünyesinde soyunma odaları, duş, tuvalet, kafeterya ve yönetim odası gibi alanlar ile açık otopark yer alacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen Çukurca Spor Tesisi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Günce Çelik, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Yılmazer, Osmangazi Muhtarlar Dernek Başkanı Burhan Mandacı, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Osmangazi’de gözle görülen değişimleri yapacağız”

Çukurca Spor Tesisi’nin temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Göreve gelmeden önce de göreve geldikten sonra da hep aynı şeyi söyledik. Bize, ‘en büyük projeniz ne? neler yapacaksınız?’ diye sorduklarında hep aynı şeyi söyledik ve anlayışı değiştireceğiz dedik. Anlayışı değiştirmenin yolu da spor, kültür, sanat, tarih, turizm ve diğer bütün alanlardaki hizmetleri Osmangazi’de yaşayan yurttaşlarımızla buluşturmaktan geçer dedik. Gençlerden çocuklara, dezavantajlı gruplardan, yaşlılara ve kadınlara yönelik yaptığımız hizmetler ile anlayışı değiştirdik. Çok şükür ki 15 ay gibi kısa bir sürede 11’inci temel atmamızı yaptık. 20 tane de açılış gerçekleştirdik. Bunlar devam edecek. İnşallah görev süremizin sonuna kadar Osmangazi’de gözle görülen değişimleri yapacağız” dedi.

Çukurca Spor Tesisi’nin hayata geçirilmesinde Çukurca Mahalle Muhtarı Semih Erzincanlıoğlu’nun çok emeği olduğunu dile getiren Başkan Aydın, “Semih muhtarımız bizi her gördüğü yerde, mahalle gençlerinin bir spor tesisine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bu tesisin bugün temelini atıyorsak, en büyük emeği muhtarımız vermiştir. Belediyeler, halka hizmet etmek için kurulmuş olan kurumlar. Halkımıza en güzel hizmetleri sunmak adına çalışmaktayız. Kanunen de buna hükümlüyüz. Halkımıza hizmet üretmek adına elimizden gelen tüm çabayı, emeği ve gayreti göstereceğiz. İnşallah temelini attığımız Çukurca Spor Tesisi’nin inşaatını kısa sürede bitirerek açılışını gerçekleştiririz. Açılışta da gençlerimiz ile futbol karşılaşması yaparız. Osmangazi’de hizmetlerimiz, temel atmalarımız ve açılışlarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Seçimlerin ardından yaşanan olumlu değişimi her alanda fark ediyoruz”

Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Yılmazer de yaptığı konuşmada, “Osmangazi’de yerel seçimlerin ardından bir bir üzerine koyularak hizmetler devam ediyor. Seçimlerin ardından yaşanan olumlu değişimi her alanda fark ediyoruz. Temelini attığımız Çukurca Spor Tesisi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız. Yapılan her eserde Erkan Aydın başkanımızın yanındayız. Halkımızın menfaati adına yapıcı eleştirilerimiz de olacaktır. Bursa muhtarları olarak doğrunun ve hizmetin yanında, yanlışın ise karşısındayız. Çukurca Spor Tesisi’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Osmangazi halkı iyi ki sizi başkan seçmiş”

Osmangazi Muhtarlar Dernek Başkanı Burhan Mandacı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Erkan Aydın başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren Osmangazilileri her alanda ses getiren hizmetler ile buluşturmaya devam ediyor. Şahsım ve ilçemizde görevli muhtarlarımız adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Osmangazi halkı sizleri başkan seçmiş. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çukurca Mahalle Muhtarı Semih Erzincanlıoğlu da “Mahallemizin bir spor tesisi eksiği vardı. Uzun zamandır her yerde bu isteğimizi dile getirdik. Maalesef bugüne kadar çözüm bulamadık. Erkan Aydın başkanımız, hiç şüpheniz olmasın Çukurca Mahallesi’nin bu eksiğini gidereceğiz dedi. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Onların spor yaparak yetişmelerini önemsiyoruz dedi. Ben şahsım ve mahalle sakinlerim adına Erkan Aydın başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri tarafından Çukurca Spor Tesisi inşaatının temeline ilk harç döküldü.