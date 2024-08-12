Yerel seçimde el değiştiren Osmangazi Belediye’ne bağlı birim müdürlüklerinde de değişim yaşanıyor. Bir süre önce Başkan Yardımcılarını belirleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, birim müdürlüklerine de atama yaptı. Osmangazi Belediyesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne Esra Ortabük getirildi. Ortabük, daha önce aynı birimde memur olarak görev yapıyordu. Yine basın birimi çalışanlarından Eyüp Turan’a da yeni görev verildi. Turan, bundan böyle Medya İletişim Koordinatörü olarak görev alacak.

Editör: DİLEK ATLI