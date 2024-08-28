Osmangazi Belediyesi ve Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM) işbirliğinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Balkan Festivali, Bursa’da Balkan rüzgarları estirdi. Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Karadağ’dan festivale katılan 7 dans gurubunun yanı sıra Rumeli Halk Dansları ve NAKEM Halk Dansları toplulukları da, muhteşem bir gösteriye imza attı. Festivalin sonunda sahne alan Balkan müziğinin sevilen ismi Rumeli Semih ise seslendirdiği şarkılarla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, RUMELİFED Genel Başkanı Şaban Gülşen, NAKEM Başkanı Celal Yalçın, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve binlerce Bursalı katıldı.

Aydın: “Balkanlardaki bütün etkinlikleri devam ettirme kararı aldık”

Bursa’nın bir Balkan şehri olarak bilindiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır, der. Bursa’mız, Balkanların her bölgesinden ve dünyanın birçok yerinden hemşerimizi ağırlayan bir Balkan kenti olarak biliniyor. Osmangazi Belediyesi olarak bu festivale ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu festivali 18 yıldır düzenleyen NAKEM ve RUMELİFED’in yanı sıra festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu festivali iyi ki başlatmışlar. Göreve geldiğimizde, özellikle Balkanlardaki bütün etkinlikleri devam ettirme kararı aldık. Göreve başladığımızın dördüncü haftasında Bosna Hersek’te düzenlenen etkinliğe katıldık. Kosova’da yapılan 1. Murad Hüdavendigar’ı anma törenlerini devam ettirdik. Bu hafta Kozlukebir Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı güreş etkinliği var. Bu etkinliği de destekliyor ve katkıda bulunuyoruz. Balkanlardaki soydaşlarımızın hayatlarını devam ettirebilmesi için bizlerin desteği çok önemli. Bunu bizzat görüp yaşadık. Osmangazi Belediyesi olarak sonuna kadar onların yanlarında olacağız ve sonuna kadar desteğimiz devam edecek” dedi.

Aydın: “Bu hafta, zafer haftası”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yıldönümünü ve 1071 yılında Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıldönümünü kutlayarak konuşmasına devam eden Başkan Aydın: “Bu hafta, zafer hastası. 102 yıl önce bütün dünyada kazanılmış en büyük zaferlerden biri olan Büyük Taarruzu başlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığı için geriye dönmeyi hiç düşünmeden canlarını ortaya koydu. Dünyanın en büyük zaferlerinden birini gerçekleştirerek, bizim bugün burada özgür bir şekilde bu etkinlikleri yapmamızı, ezanların okunmasını ve bayrağımızın dalgalanmasını sağladılar. Hepsinin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 953 yıl önce, 1071 yılında bu toprakları bize yurt edinen Malazgirt Zaferi’nin de yıldönümü. Sultan Alparslan’ı ve tüm kahramanlarımızı da saygı, hürmet ve minnetle anıyorum. Onlar iyi ki Anadolu’nun kapıları açarak, Türklere bu güzel toprakları yurt yaptılar” dedi.

Yalçın: “Festivali, her yıl daha iyisini yaparak devam ettireceğiz”

NAKEM Derneği Başkanı Celal Yalçın da, yaptığı konuşmada: “Her geçen gün üstüne koyarak daha iyisini yaptığımız, Balkanlardan dost ve akraba topluluklarını bir araya getirdiğimiz festivalimizin 18’incisini Balkan şehri olan Bursa’da gerçekleştiriyoruz. Festivalin düzenlenmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyoruz. Balkanlardan ve Bursa’daki derneklerimizden 400 dansçının yer aldığı festivalimizin sonunda çok özel bir ses olan Rumeli Semih sahne aldı. Festivalimizi her yıl daha iyisini yapmaya çalışarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

RUMELİFED Başkanı Şaban Gülşen ise, “Festivalin düzenlenmesinde Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’ın büyük destekleri var. Burada dost ve kardeş kalpler var. Biz Balkanları unutmadık. Hiçbir zaman da unutmayacağız” diye konuştu.

Başkan Aydın’a teşekkür ziyareti

Uluslararası Balkan Festivali’nin ardından Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Celal Yalçın, RUMELİFED Genel Başkanı Şaban Gülşen ve festivale katılmak için Balkanlardan Bursa’ya gelen toplulukların temsilcileri, Osmangazi Belediye Başkanı Erken Aydın’ı ziyaret etti. Osmangazi Belediyesi’nin desteklerinin hem Bursa’daki Balkan göçmenleri hem de Balkanlarda yaşayan soydaşlar için çok önemli olduğunu dile getiren konuklar, vermiş olduğu tüm destekler için Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.