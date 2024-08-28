Resmî ilan ve reklam yayımıyla ilgili internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerinin objektif bir şekilde ölçümlenmesi amacıyla Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından geliştirilen BİK Analitik, bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerden başarıyla geçerek uluslararası bir standart olan “ISAE 3000” kapsamında “Güvence Denetimi Raporu” almaya hak kazandı.

Denetim kapsamında; BİK Analitik uygulama süreçlerine yönelik “inceleme”, “sorgu”, “gözlem” ve “yeniden gerçekleştirme” testleri gerçekleştirildi. Toplanan denetim kanıtları ve edinilen bilgiler sonucunda hazırlanan raporda; sistemin internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik ölçümü süreçlerini, tasarlandığı ve işletildiği şekilde doğru olarak yansıttığı, sistem ve süreç tanımında yer alan kontrollerin makul güvence sağlayacak şekilde tamamlayıcı kontrollerle desteklenerek etkin olarak işletildiği belirtildi.

İlk yerli ve millî ölçüm sistemi BİK Analitik, ülke genelinde hâlihazırda 420 internet haber sitesini anlık olarak takip ederek kamu kaynaklarının basın sektörüne adil bir şekilde dağıtımını sağlarken, sunduğu hizmetin şeffaflığını ve güvenilirliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

BİK Genel Müdürü Erkılınç

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, büyük emek harcanarak geliştirilen internet trafiği ölçümleme sisteminin uluslararası standartları içeren kontrol ve testlerden başarıyla geçmesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescil belgesi alan BİK Analitik, Türk Standardları Enstitüsü’ne yaptığı başvuru sonucunda yazılım paketlerinin kalite gereksinimlerini, bu paketlerin test dokümanlarının ne tür özelliklere sahip olması gerektiğini ve yazılım paketlerinin uyumluluk değerlendirmeleri için gerekli talimatları açıklayan uluslararası bir standart olan TS ISO/IEC 25051 belgesini alarak kalitesini tescillemişti.