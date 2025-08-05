Osmangazi Belediyesi, yapmış olduğu projelerle, hizmetlerle ve yatırımlarla Osmangazi’nin Avrupa’nın öncü şehirleri arasına girmesini sağladı. Avrupa’nın dört bir yanındaki şehirlerarasında yapılan seçim sonucunda Osmangazi fark yarattı. Osmangazi; akıllı ulaşım, kentsel hareketlilik, altyapı ve şehircilik çözümleri geliştirmek üzere İtalya’nın Floransa şehri ile eşleşti. Osmangazi ve Floransa, 2 yıl sürecek program kapsamında ortak ulaşım sorunlarına birlikte çözüm arayacak, deneyimlerini paylaşacak ve şehircilik modeli geliştirecek. Program kapsamında, Osmangazi’nin ulaşım altyapısının planlanması ve geleceğe yönelik örnek bir çalışma geliştirmek amaçlanıyor.

“Şehircilikte dönüşüm hareketi başlıyor”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “CIVITAS programı ile daha yaşanabilir, daha yeşil, daha huzurlu ve sağlıklı işleyen bir Osmangazi için şehircilikte dönüşüm hareketini başlatacağız. Osmangazi Belediyesi olarak, Avrupa’daki öncü kentler ve uzmanlar ile birlikte çalışarak, Osmangazi’nin dönüşümüne ve geleceğine dair güçlü bir adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.