Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırımcılar Derneği (UTİYAP) tarafından Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) düzenlenen “Durgunluk Dönemi İçin Stratejiler” konulu programa; Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, UTİYAP Başkanı Halil Coşkun, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, ALB Yatırım Başekonomisti ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ve ALB Yatırım Şubeler Direktörü Ahmet Cevdet Tokkuzu katıldı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği sürecin oldukça zor olduğunu belirterek, geçmişte ekonomi yönetiminin yaptığı yanlışların bedelini toplum olarak ödediğimizi söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uygulamaya çalıştığı reçeteyi desteklediğini de ifade eden Gülmez, “Sayın Bakan Mehmet Şimşek’in uygulamalarını doğru bulmakla beraber, ‘Neden ekonomi bu kadar kötü?’ diye sorarak bugüne kadar yapılan hataları sorgulamamız gerekiyor” dedi.

Finansmana erişimde zorlanıyoruz

NOSAB’da yer alan işletmelerin büyük bir bölümünün finansa ulaşmakta zorluk çektiğini aktaran Başkan Gülmez, 2025 yılının daha da zor geçeceğini öngördüklerini söyledi. Pandeminin ardından oluşan kötü tablo sonrasında NOSAB içerisinde mavi ve beyaz yakalı olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin işten çıkarıldığı bilgisini veren Başkan Gülmez, “40 yıllık iş hayatımda bugün olduğu kadar zor bir dönem yaşamadım. Maliyetlerin artmasıyla birlikte herkes çıkış yolu arıyor, ayakta kalmaya çalışıyor. 2024 yılı zor geçti, 2025 ise bu şartlar altında maalesef daha zor geçecek” diye konuştu.

UTİYAP Başkanı Halil Coşkun da Türkiye ekonomisinin zorlu sınavının edeceğini söyleyerek, “İhracat potansiyelini göz önünde bulunduran yeni bir planlı sanayileşme stratejisi belirlenmeli, dış kaynak bağımlılığı azaltılmalı, tasarruflar artırılmalı, finansmana erişim kolaylaştırılmalı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmeli, istihdamı korumaya yönelik ilave önlemler alınmalı ve kısa vadeli öncelikleri değil, orta ve uzun vadeli gereklilikleri karşılayacak bir program yapılmalı” diyerek görüşlerini aktardı.

Gülmez, UTİYAP’ın onursal üyesi

Konuşmaların ardından NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez’e, UTİYAP Başkanı Halil Coşkun tarafından Onursal Üyelik belgesi verildi. Programın ikinci bölümünde yapılan sunumlarda ise ALB Yatırım Başekonomisti ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ve ALB Yatırım Şubeler Direktörü Ahmet Cevdet Tokkuzu, 2025 yılı ekonomi tahminleri ile yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.