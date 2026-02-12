BUSİAD için kaleme aldığı “Bursa Otomotiv Tarihi” kitabıyla dikkat çeken Murat Kuter, Salı akşamı saat 18.05’te ST Endüstri Radyo (105.8) mikrofonlarındaydı. Deneyimli yayıncı Çetin Salınsalan’ın konuğu olan Kuter, yaklaşık bir saat süren programda Türk otomotiv tarihinden başlayarak Bursa otomotiv sanayisinin gelişim sürecini değerlendirdi. Beyin fırtınası niteliğindeki söyleşide, Bursa’nın otomotivdeki stratejik rolü ve tarihsel birikimi ele alındı. Kuter, program daveti için Çetin Salınsalan’a teşekkür ederek ST Endüstri Radyo’ya başarılı yayınlar diledi.