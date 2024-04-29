Burçin Köksal, Mudanya Belediyesi’nde Başkan Danışmanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi yöneticisi oldu. Köksal, sosyal medya hesabından, “101 yıllık Mudanyalı bir ailenin ferdi olarak, Mudanya Belediye Başkan Danışmanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Yöneticisi görevlerini bana layık gören Mudanya Belediye Başkanı Sayın Deniz Dalgıç’a en kalbi şükranlarımı sunarım. Sayın Başkan’ımızın dediği gibi; Mudanya’ya sözümüz var. Mudanya ve Mudanyalılar için çok çalışacağız” diye yazdı.