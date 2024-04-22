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Rabia Deniz, Mudanya Belediyesi’ne veda etti
Medya Kulis 22.04.2024, 16:14
Geçmiş iki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi’nde Başkanlık görevini yürüten Rabia Deniz, 7 yıldır devam ettiği Mudanya Belediyesi Basın Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz, yeni başkan Deniz Dalgıç ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Biz de meslektaşımıza ‘hayırlı olsun’ diyoruz.
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