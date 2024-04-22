Rabia Deniz, Mudanya Belediyesi’ne veda etti

Geçmiş iki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi’nde Başkanlık görevini yürüten Rabia Deniz, 7 yıldır devam ettiği Mudanya Belediyesi Basın Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz, yeni başkan Deniz Dalgıç ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Biz de meslektaşımıza ‘hayırlı olsun’ diyoruz.