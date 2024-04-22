Onuralp Özalp, Başka Gazete’den ayrıldı

Onuralp Özalp, Başka Gazete’ye veda etti. Özalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “13 Şubat 2023 tarihinden bu yana onur ve gururla taşıdığım Başka Gazete mikrofonunu, yazmaktan zevk aldığım, iddialı haberler paylaştığım köşemi, her bir noktasında onlarca anı saklı odamı özleyeceğim” diye yazdı.