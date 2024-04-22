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Kent Gazetesi 22 yaşında

Medya Kulis 22.04.2024, 16:18
Kent Gazetesi 22 yaşında

Bursa’nın önde gelen yerel medya kuruluşlarından Kent Gazetesi, 22’inci yaşını kutluyor. Gazetenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Siz değerli okuyucularımızdan aldığımız güçle, tarafsızlığımızı koruyarak yolumuza devam ediyoruz” denildi. Kent ailesine, nice başarılı yıllar diliyoruz.

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