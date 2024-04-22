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Bakan Şimşek: Maliye politikasıyla Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarını desteklemeye devam edeceğiz
Kent Gazetesi 22 yaşında
Medya Kulis 22.04.2024, 16:18
Bursa’nın önde gelen yerel medya kuruluşlarından Kent Gazetesi, 22’inci yaşını kutluyor. Gazetenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Siz değerli okuyucularımızdan aldığımız güçle, tarafsızlığımızı koruyarak yolumuza devam ediyoruz” denildi. Kent ailesine, nice başarılı yıllar diliyoruz.
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