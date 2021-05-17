KAYBETTİKLERİMİZE MEVLİT

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, aramızdan ayrılan gazeteci büyüklerimiz İbrahim İşsevenler, Mustafa Tayla, Feridun Evrenesoğlu, Yılmaz Akkılıç, Fuat Erdur, Erdoğan Binyücel, Ali Battal, Niyaz Menteş, Enver Ayhan, Necati Akgün, Aykan Uzoğuz, Kenan Atlıer, Tayfun Ayder, Musa Özer, Sedat Öztürk, Yusuf Kotaman, Kahraman Atılgan, Halit Demirhan, Kemal Akdemir, Atilla İşçi, Ali Aktaş, Muhterem Çakır, Orhan Can, Mehmet Basit, Erdal Çolak, Rahim Kambur, Mehmet Ali İncioğlu, Oktay Kayalar, Yunus Hakan Güler, Türkan Genç, Aziz Bükey için Muradiye Caminde mevlit okuttu. İmam Lütfü Taşcı tarafından okunulan mevlit için Nuri Başkan’a ve buna ön ayak olan İsmet Acar’a teşekkür ediyor, bu dünyadan göç eden tüm meslektaşlarımızı da bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

