Gazetecilerin tarla günü!

Bayram tatilinde yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmak isteyen bazı arkadaşlarımız, tarlada buluştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan Yazıcı, “Baktım herkes bayram tatilini bir şeyle birleştiriyor, ben de Zafer'in (Opsar) tarla ile birleştirdim. Kimilerine tatil, bize de marabalık düştü. Bazı arkadaşlar da sanayi devrine ne zaman geçeceğiz diye sormaya başladı" notunu düştü.